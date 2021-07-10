Polisten kreş ve bakımevinde kalan miniklere trafik kuralları

Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kreş ve bakım evlerinde kalan minik öğrencilere trafik kuralları ve tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,” Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde 9 Temmuz 2021 günü Tuşba ilçesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Çocuk Trafik Eğitim Parkında, Yeryüzü Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğrencilerine ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında trafik kuralları ve tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır” denildi.

Van’da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtıldığının da ifade edildiği açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 9 Temmuz 2021 günü İpekyolu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılmıştır” sözlerine yer verildi.