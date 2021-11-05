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Polisten hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ziyaret
Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler, hastanede tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti.
VAN 05.11.2021, 15:30
Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler, hastanede tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen polisler, değişik hediyeler dağıttı.