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Polisten esnafa bilgilendirme ziyareti
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.
VAN 15.02.2022, 18:14
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu Vali Mithatbey Mahallesi’nde bulunan 22 esnaf ziyaret edilmiş; hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılmış ve 45 adet el broşürü dağıtılmıştır” denildi.