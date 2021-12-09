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Polis tekstil çalışanlarına KADES’i tanıttı
Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
VAN 09.12.2021, 15:01
Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tekstil kent çalışanlarına Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Edremit ilçesinde bulunan tekstil kent ziyaret edilerek, 154 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır” denildi.