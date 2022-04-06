Polis anaokulu öğrencilerini misafir etti

Van’da 10 Nisan Polis Haftası’nda anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde misafir edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz organizesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü personellerince 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Papatya Anaokulu öğrencileri Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde misafir edilmiştir” denildi.