banner596

banner547

Son Dakika

Park halindeki kamyon yandı

Van’ın Edremit ilçesinde park halindeki kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

VAN 04.10.2022, 16:42
Park halindeki kamyon yandı

Van’ın Edremit ilçesinde park halindeki kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erdemkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 34 UUY 03 plakalı kamyon, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yorumlar (0)