Pandemi hastanesinde bakım onarım çalışması

Van’da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van’da 2016 yılında kayyum atandıktan sonra 6 ay kapalı tutulan ve ‘Özel İstanbul Hastanesi’ olarak bilinen hastanenin SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasına dönüştürüldüğünü belirtti. Yaklaşık 4 yıldır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binası olarak kullanılan hastanede tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlattıklarını ifade eden Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Özellikle pandemi süresince iş yükümüzü hafifleten hastanemiz ek binasında hizmet kapasitesini artırmak için yoğun bakım ve servis bölümlerinde tadilat başlattık. Palyatif bakım servisi, merkezi oksijen otomasyon sistemi, yangın söndürme tertibatları, ısınma tesisatları proje çerçevesinde hastanemiz komple elden geçirilecek. Pandemi süresince hastanenin tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Burada yatmakta olan hasatlarımızı acil sağlık hizmetlerine bağlı ambulanslarımızla sağlıklı bir şeklide SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakilleri sağlanmıştır. Aynı zamanda hastane iç ve dışında yapılacak olan tadilat çalışmaları bitikten sonra tekrar pandemi hastanesi olarak vatandaşlarımızın hizmetin sunacağız” dedi.