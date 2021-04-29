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Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü

Van’ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

VAN 29.04.2021, 13:42
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Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü

Van’ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaralandı.

Olay, ilçenin Barış Mahallesi’ne bağlı German mezrasında meydana geldi. Feyzude Koç (37) isimli vatandaş, pancar toplamak için köyün üst kısmında bulunan dağlık bölgeye gitti. Pancar toplamak isterken kayaklardan düşerek ayağı kırılan Koç için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Şahıs, düştüğü yerden sedye ile görevliler tarafından taşınarak ambulansa alındı.

Yaralı şahıs, ambulans ile Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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