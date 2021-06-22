Özel okulları kıskandıran köy okulu

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Gövelek Mahallesi’nde bulunan Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu, gerek fiziki gerekse diğer konulardaki gelişmelerle özel okul konforuna kavuştu.

Gövelek Mahallesi’ndeki Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu, son bir yıldır yapılan düzenlemelerle birçok yeniliğe kavuştu. Dış boyası yenilenen okulda, dekorasyon ve ekipmanlarla özenle hazırlanan sınıflar ilgi çekiyor. Akademik başarının da hızla arttığı okul, gerçekleştirdiği projelerle de göz dolduruyor.

“Özel okul konforuna getirmeye çalıştık”

Türkan-Tevfik Sarıgül İlkokulu Müdürü Recep Yariçi ve mesai arkadaşları, her türlü detayı düşünerek okulu özel okulları da kıskandıracak bir duruma getirdi. Yariçi, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için pandemiyi fırsata çevirdiklerini söyledi. Yariçi, “Geldiğim süreçte okulun fiziksel koşullarını düzenlemek istedik. Pandemi sürecinde yoğun görüşmeler yaparak hayırseverlerimizin katkılarını da kullanarak okulumuzu tamamen yenileyerek özel okul statüsüne getirdik. Gece gündüz çalışılarak okulumuzu özel okul konforuna getirmeye çalıştık. Bu süreçte desteğini bizden esirgemeyen İlçe Milli eğitim Müdürümüz İsa Şipal’e, okulumuzu yapan ve sonraki süreçte bizi sürekli destekleyen iş adamı Bülent Sarıgül’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.