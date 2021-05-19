(Özel haber) Kargaların yaraladığı Arı Şahinleri tedavi altına alındı

Van’da değişik tarihlerde kargalar tarafından yaralana Arı Şahinleri tedavi altına alındı.

Van’da değişik tarihlerde kargaların saldırısına uğrayarak yaralanan 10 Arı Şahini, duyarlı vatandaşlar tarafından Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Merkezimize hangi hayvan hangi şekilde ağırlıklı geleceğini bildiğimiz için Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile beraber acil eylem planı hazırlıyoruz. Gelecek hayvanların daha rahat, daha konforlu bir şekilde tedavilerini yaparak yaşam alanlarına nasıl döndürebiliriz onun çalışmasını yapmaktayız. Bu mevsimde merkezimize Arı Şahinleri ile kargaların kavgasına bağlı olarak yaralı kuşlar geliyor. Bazı yıllara göre kargalar ile Arı Şahinlerinin kavgasından dolayı merkezimize 20 ile 40 arasında yaralı Arı Şahin’i gelmekte. Bunun sebebi de Arı Şahinleri kargaların yuvalarındaki yavrularına saldırmakta. Kargalar da Arı Şahinlerini potansiyel düşman, biyolojik düşman olarak görüyor. Bundan dolayı kargalar toplu şekilde Arı Şahin’lerine saldırmakta. Arı Şahinleri de kalabalık karga sürüsünden kaçarken, yüksek binalara, baz istasyonlarına ve elektrik direklerine çarparak yaralanmakta. Yaralanan kuşları eskiden kedi köpek gibi hayvanlar ortadan kaldırırdı. Bu konuda da vatandaşlarımız bilinçlendi artık. Böyle bir vakaya rastladıklarında hemen yetkilileri arayıp bilgi veriyorlar. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yaralı Arı şahinleri vatandaşlardan alıp merkezimize getirmekte. Yetkililerin bu yıl bize 10’un üzerine yaralı Arı Şahin’i getirdi. Bunların yarısının tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandı ve kısa sürede yetkililere teslim edeceğiz. Diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Tedavileri tamamlandığında onları da tekrar yaşam alanlarına bırakacağız” dedi.