(Özel haber) Kaçak avlanılan 200 kilo canlı balıklar tekrar suya bırakıldı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde kaçak avlanılan 200 kilo inci kefali suya geri bırakıldı.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinde üreme dönemine girilmesi nedeniyle 15 Nisan’da yürürlüğe giren av yasağıyla birlikte denetimler devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çolpan deresinde yapılan denetimlerde 2 ağ içerisinde yaklaşık 200 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Jandarma dere boyu başka ağların olup olmadığını kontrol ederken, bölgede bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, balıkları elleri ile tek tek suya bıraktı.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Buradaki her bir balık 10 bin ile 16 bin yavru bırakıyor. Küçücük bir derede böyle ağlar yaparak balıkları avlıyorlar. Yaklaşık bu 2 ağdan nereden baksak 200 kilo balık vardı. Bununla beraber sabaha kadar bunu kullandıklarında en az bir tona yakın balık avlarlar. Bu balıkların her biri bizim geleceğimiz. Çünkü bu balıklar yüzbinlerce yıl bu dereye giriyorlar. Balık dereye girdiği andan itibaren yem alımını kesiyor. Hayvan zaten yorgun, bizde insanoğlu olaraktan yaptığımız bu ağlarla beraber bunların önünü kesiyoruz. Saldığımız her bir balık kısa sürede canlandı. Balığımızı koruyalım” dedi.