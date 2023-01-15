Özel gereksinimli Ezgin, dişlerine kavuştu

Van’ın Muradiye ilçesine ikamet eden ’Gaggo’ ismi ile vatandaşın gönlüne taht kuran özel gereksinimli Feyzullah Ezgin, Kızılay gönüllüsü diş hekimleri tarafından dişleri yapıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Yakıncak Mahalle’sinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sevilen ’Gaggo’ olarak tanınan Feyzullah Ezgin, maddi imkansızlıktan dolayı dişlerini yaptıramadı. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yaygın devreye girmesiyle Ezgin’in dişleri Kızılan gönüllüsü diş hekimi Baki Kaya ve diş protez teknisyeni Özcan Demirdaş tarafından yapıldı. Dillerine kavuşan Ezgin, emeği gelenlere teşekkür etti.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, "’Hayata Gülümsetiyoruz’ programı çerçevesinde ilçemizin sevilen simalarından Feyzullah Ezgin ’Gaggo’ kardeşimizin gönüllü diş hekimlerimiz ile dişlerini yaptık. Artık rahatça yemeğini yiyebilecek. Sevinci ve mutluluğu bambaşka bir duyguydu. Kızlay gönüllüsü diş hekimi Baki Kaya ve diş protez teknisyeni Özcan Demirdaş’a teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış şube ve temsilcilikleriyle yardım etmekte sınır tanımayan Türk Kızılay, imkânı olmayan vatandaşlara destekte bulunmaya devam ediyor. Türk Kızılay Muradiye Şubesi, yoksul vatandaşların dişlerini yaptırarak yüzlerini gülümsetiyor. İhtiyaç sahibi daha çok vatandaşa ulaşabilmek için farklı projeler üreten Türk Kızılay Muradiye Şubesi, bir ilke daha imza attı. Kızılay’da gönüllü olarak çalışan diş hekimi Nadir Baki Kaya’nın da desteğiyle imkânı olmayan vatandaşların dişlerini yaptırarak Muradiye halkı tarafından büyük takdir topluyor" dedi.