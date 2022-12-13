Özel bireylerden özel sergi

Van’ın Edremit Belediyesi bünyesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler tarafından yapılan 25 tablo ve 200 objenin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı.

Edremit Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesindeki 10 atölyede eğitim gören öğrencilerin eğitmenler öncülüğünde yaptıkları tablo ve birbirinden farklı eserler görücüye çıktı. DoubleTree By Hilton Van Oteli’nde düzenlenen sergide 25 tablo ile ahşap yakma, kokulu taş, filografi, rölyef, resim, el becerileri, geri dönüşüm, oyuncak ve sepet yapımı gibi 200 ürün beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, Akay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Akay’ın bugün otelini kendilerine ve özel bireylere açtığını belirterek, “Çocuklarımız, kendi el emekleri ve göz nurları ürünleri 2 gün boyunca burada sergileyecekler. Oteli bize açan ve desteklerini esirgemeyen Kurtuluş Akay Beyefendi’ye ve DoubleTree By Hilton Van Oteli grubuna teşekkür ederim. Bu vesileyle sergimiz hayırlı olsun” dedi.

2 gün açık kalacak serginin açılışına Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yürük, Akay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Akay ve özel bireylerle aileleri katıldı.