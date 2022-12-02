Özel bireyler şarkı söyleyip gösteri yaptı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye Kaymakamlığı ve belediyesinin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlen programda engelli bireyler coşkuyla eğlendi.

Muradiye Halk Kütüphanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, engelli bireyler tarafından şarkılar seslendirildi. Yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, engelliler çeşitli oyunlar ve gösteriler sunarak büyük alkış aldı.

Programda günün anısına Kaymakam Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan, öğrenciler ile pasta keserek, Muradiye Belediyesinin hazırlamış olduğu hediyeleri takdim etti.

Program, özel öğrencilerin çizdikleri resimlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ın eşi Ceren Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, şube müdürleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.