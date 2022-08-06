banner528

banner549

banner547

Son Dakika
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
ABD, Çin Büyükelçisini Beyaz Saray’a çağırdı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
Süper Lig’de yeni sezon başladı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
İsrail Gazze Şeridi’ni vurdu: 4 ölü, 19 yaralı
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği
Palyaçolu Yaz Kur’an kursu şenliği

Özalp’te ‘Mahaller Arası Futbol Turnuvası’ yapıldı

Van’ın Özalp ilçesinde ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ düzenlendi.

VAN 06.08.2022, 08:58
Özalp’te ‘Mahaller Arası Futbol Turnuvası’ yapıldı

Van’ın Özalp ilçesinde ‘Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’ düzenlendi.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve dört mahallenin katılımıyla yapılan futbol turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kargalı Mahallesi ile Mahmudiye Mahallesi arasında oynanan final maçında Kargalı Mahallesi 5-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Özalp Gençlik ve Spor Müdürü Cahit Irmak, bu yıl ilkini düzenledikleri turnuvanın sadece ilçe merkezinde bulunan mahalleler arasında yaptıklarını belirterek, önümüzde yıllarda ilçe genelinde bulunan tüm mahaller arası yapılacağını söyledi.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu