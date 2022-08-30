Özalp’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve kurum amirlerinin katıldığı törenin ardından, şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.