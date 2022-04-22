Özalp’te 3 sentetik çim saha açıldı

Van’ın Özalp ilçesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle yapılan 3 sentetik çim sahanın açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkılarıyla Özalp ilçesi Sağmalı Mahallesi’nde yapılan üç sentetik çim sahanın açılışı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafından yapıldı.

Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, açılışların hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.