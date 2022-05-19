Özalp’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan tören, daha sonra Özalp Belediyesi Stadyumunda devam etti. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve kurum amirlerinin katılımı ile başlayan kutlamalar, Özalp Anadolu Lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterilerle devam etti. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, öğrencilerin gösterileriyle sürdü. Düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.