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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Özalp’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
VAN 19.05.2022, 14:46
VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan tören, daha sonra Özalp Belediyesi Stadyumunda devam etti. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ve kurum amirlerinin katılımı ile başlayan kutlamalar, Özalp Anadolu Lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterilerle devam etti. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, öğrencilerin gösterileriyle sürdü. Düzenlenen değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program son buldu.