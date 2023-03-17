Özalp’te 15 kadın okuma yazma öğrendi

Van’ın Özalp ilçesinde okuma yazma öğrenen 15 kadın belgelerini aldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Aşağı Mollahasan Mahallesi’nde açılan okuma yazma kursuna katılan 15 yetişkin kadın için belge töreni düzenlendi. Okuma yazma öğrenen kadınlara Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır, Özalp İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas ve Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar tarafından belgeleri verildi.