Özalp’ta kar yağdı, belediye ekiplerinin mesaisi de başladı

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yer yer 25 santime ulaşırken, belediye ekiplerinin de karla mücadele mesaisi başladı.

Kent merkezinde etkili olan kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı. Beklenen yağışın ardından hazırlıklarını tamamlayan Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için zorlu mesaiye başladı. Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek alanlarda çalışma yapan ekipler, özellikle kaldırımlarda ki karları temizlemeye başladı. 16 araç ve 30 personelle karla mücadele çalışması yapan ekipler, gece boyu küreme-tuzlama yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizleme ve kapalı mahalle yollarını açmak için ise yoğun mesai harcıyor.