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Özalplı öğrenci bilek güreşi birincisi oldu
SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE OKUL SPORLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİTLİS'TE DÜZENLENE BİLEK GÜREŞİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN VAN’IN ÖZALP YATILI BÖLGE ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ, TÜRKİYE FİNALLERİNİ KATILMAYA HAK KAZANDI.
VAN 03.04.2023, 13:19
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis’te düzenlene bilek güreşi yarışmasında birinci olan Van’ın Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi, Türkiye finallerini katılmaya hak kazandı.
Bitlis İsmail Erdem Spor Tesislerinde yapılan Bilek Güreşi Bölge Finallerinde Van’ı temsil eden Özalp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ömer Cengiz, yıldızlar kategorisinde 40 kilogramda sol kol bölge birincisi geldi. Cengiz’in Kayseri’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı belirtildi.