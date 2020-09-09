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Özalp ve Muradiye’de çöp transfer istasyonlarının yapımı sürüyor

VAN GÖLÜ’NÜN KORUNMASI VE TEMİZ ÇEVRE İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÖZALP VE MURADİYE İLÇELERİNDE YAPIMINA BAŞLADIĞI KATI ATIK TRANSFER İSTASYONLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

VAN 09.09.2020, 12:51
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Özalp ve Muradiye’de çöp transfer istasyonlarının yapımı sürüyor

Van Gölü’nün korunması ve temiz çevre için büyükşehir belediyesinin Özalp ve Muradiye ilçelerinde yapımına başladığı katı atık transfer istasyonlarında çalışmalar sürüyor.

Çevre dostu projelerini tek tek hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ilin en önemli sorunlarından olan çevre kirliliği ile mücadelesini her alanda sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığının kontrolünde Özalp ve Muradiye ilçelerinde başlatılan katı atık transfer istasyonlarının yapımı devam ediyor. Muradiye’nin Karahan Mahallesi’nde yapımı süren katı atık aktarma istasyonunun yüzde 40’ı tamamlanırken, Özalp’in Aşağı Mollahasan Mahallesi’ndeki katı atık aktarma istasyonunun ise yüzde 20’si tamamlandı. Kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen 2 istasyon Erciş, Çaldıran ve Saray ilçelerinin de çöp sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacak.

Öte yandan, Van Gölü ekosistemini korumak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, düzenli periyotlarla Kurubaş, Akköprü ve Kirman derelerinde de temizlik çalışması yapıyor.

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