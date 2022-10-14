Özalp Müftülüğü "Mevlid-i Nebi Haftası" programı

Van’ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi programı coşkuyla kutlandı.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Mevlid-i Nebi programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, bu yılki "Mevlid-i Nebi Haftası"nın temasının ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat’ olduğunu söyledi. Müftü Şentürk, "Bu çerçevede Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çok iyi anlamamız. Camilerimizin önemi ve din görevlilerimizin öncülüğünde neler yapmamız gerektiğini çok iyi kavramamız gerekiyor" dedi.

Program, Sinevizyon gösterisi ve konferans ile devam etti. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş’ın gerçekleştirdiği ’Peygamberimiz, Cami ve İrşat ’ konulu konferans, izleyiciler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi. İlçe Müftülüğü korosunun gerçekleştirildiği ilahi dinletisi sonrası Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M.Emin Nasır’a, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), TDV Kadın Kolları ve Sosyal Medya koordinatörlerine başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.