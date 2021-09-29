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Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’ni yeniliyor.

VAN 29.09.2021, 11:10
Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi’ni yeniliyor.

Yaptığı projelerle ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçe merkezindeki 1,5 kilometrelik Atatürk Caddesi’ni baştan aşağı yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Özalp Belediyesinin ortak çalışmasıyla yenilenen caddede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda caddenin altyapısı yenilenerek, kaldırım, asfalt ve dekoratif aydınlatmaları yapılıyor.

Çalışma kapsamında ayrıca caddedeki elektrik hatları yer altına alınırken, yapılacak ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleriyle Atatürk Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

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