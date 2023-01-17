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Özalp ilçesinde tuzlama çalışması yapıldı

Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

VAN 17.01.2023, 12:28
Özalp ilçesinde tuzlama çalışması yapıldı

Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.

Özalp ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15-16 dereceye kadar düştüğü ilçede buz tutan yol ve kaldırımlar, Özalp Belediyesi ekipleri tarafından tuzlanıyor.

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