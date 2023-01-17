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Özalp ilçesinde tuzlama çalışması yapıldı
Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.
VAN 17.01.2023, 12:28
Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri, etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaptı.
Özalp ilçesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15-16 dereceye kadar düştüğü ilçede buz tutan yol ve kaldırımlar, Özalp Belediyesi ekipleri tarafından tuzlanıyor.