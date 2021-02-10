Özalp ilçesinde iş yerleri yanan esnaf için kampanya

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde 95 dükkânın yanması sonucunda meydana gelen olayın ardından Türkiye geneli yardım kampanyası başlatıldı.

Özalp ilçesinde geçen sene yaşanan büyük yangında iş yerleri yanan esnaf için yardım kampanyası başlatıldı. Yanan pasajın enkazında esnaf adına bir açıklama yapan Özalp Halk Pazarı Kooperatif Başkanı Halil Özgür, 3 Kasım 2020 yılında meydana gelen yangında 95 iş yerinin yandığını ve büyük bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Özgür, “Başlatılan kampanya ile Türkiye genelinde tüm operatörler için Özalp yazarak 6500’a mesaj yollanarak 10 Türk Lirası bağış yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Esnaf Egemen Kıyatmaz ise 95 iş yerinin yandığını belirterek, “95 iş yeri sahibinin yanı sıra çalışan işçilerle birlikte yüzlerce aile mağduriyet yaşıyor. Hiçbir şekilde borçlarımızı ödeyemiyoruz. Kiracılar ve mülkiyet sahipleri tekrar dükkanlarını yapmaya çalışıyor. Fakat maddi durumları el vermiyor. Bir an önce tüm halkımızın başlatılan kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. Biz birlikte Türkiye’yiz, birlikte güçlüyüz ve birlikte varız. Bizim herkese ihtiyacımız var. Bu durumda hiç kimsenin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz ve destek bekliyoruz. Bize desteklerinden dolayı başta Van Valiliğine ve Özalp Kaymakamlığına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.