Özalp ilçesinde iş yeri yangını

Van’ın Özalp ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, sabaha karşı ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde çıktı. Zülküf S.’ye ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.