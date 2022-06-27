VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde erkeklere yönelik ’Cenaze Yıkama’ kursu açıldı.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan ve ikişerli grup halinde toplam 16 kursiyerin katıldığı kursta, erkeklere cenaze yıkama eğitimi veriliyor. Özalp Müftülüğü tarafından görevlendirilen Yusuf Kaya, İmam-ı Şafi Camisi’nde eğitim verdiklerini söyleyerek, “Özalp ilçesinde cenaze yıkama kursu açıldı. Katılım beklentinin üstündedir. Haftanın 5 günü kursumuz devam ediyor. 3 haftalık bir süre içinde kursiyerlerimize İslami kurallar çerçevesinde eğitim veriyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Abdulkadir Laç ise açılan kursta eğitim aldıklarını belirterek, “Cenazenin nasıl yıkandığını öğrendik. Önümüzdeki hafta belgelerimizi de alacağız. Ölünün yıkanması çok önemli. Hocalarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.