Özalp ilçesinde baraj çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van’da yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Van ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa da neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Son yıllarda Van’da sayıları artan baraj ve göletlere bir yenisi da ekleniyor. Özalp ilçesinde yapımına başlanan Yeni Emek Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Özalp Yeni Emek Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 4 bin 140 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını ifade etti. Gölet gövde ve dolusavak kazısı, kondüvi yapısı (Derivasyon Tüneli) beton imalatları ayrıca Regülatör-1, Regülatör-2, kaya ocağı, geçirimli ve geçirimsiz malzeme ocağı, gövde ulaşım yolu imalatlarının tamamlandığını dile getiren Genel Müdür Yıldız, “Gövde dolgu imalatı ve dolusavak imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 34 metre ve su depolama kapasitesi 1.219.000 metreküp olan Özalp Yeni Emek Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 800 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor" dedi.