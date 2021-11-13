Özalp ilçesinde asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Özalp ilçesinin en işlek caddesinde asfaltlama çalışması başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sorumluluk alanındaki caddeleri bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Özalp ilçe merkezinde bulunan 1,5 kilometrelik Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarda da sona gelindi. Asfalt çalışmalarına başlanan cadde; altyapı, kaldırım, refüj ve dekoratif aydınlatmalarla baştan aşağı yenileniyor.

Özalp Belediyesinin de katkı sağladığı yenileme çalışmalarında caddedeki elektrik hatları yer altına alınırken, dekoratif ışıklandırma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının ardından cadde tamamlanacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yepyeni bir görüntüye kavuşacak olan Atatürk Caddesi, ilçeyi de modern bir görünüme kavuşturacak.