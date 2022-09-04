Özalp ilçesinde 3 bin bağ ot yandı

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 3 bin bağ ot yandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Balçıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 3 bin bağ ot ise yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.