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Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BİRÇOK MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ.

Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BİRÇOK MAHALLEDE HASAR MEYDANA GELDİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:09
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Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu

Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede hasar meydana geldi.

Özalp ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar, Koçkıran ve Damlacık başta olmak üzere birçok mahallede hasara yol açtı. Ev ve ahırların çatıları uçarken, bazı yapıların ise duvarları yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı olaya Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Adeta savaş alanına dönen ve ağaçların ile elektrik direklerinin de devrildiği mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu fırtınadan dolayı meydana gelen hasarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.

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