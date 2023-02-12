Özalp İlçe Müftülüğü 15 personel ile deprem bölgesinde

VAN (İHA) – Van’ın Özalp İlçe Müftülüğü de 15 kişilik personelle deprem bölgesine çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Özalp İlçe Müftülüğü 15 kişilik ekiple cenaze teçhiz ve tekfin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarına destek veriyor.

Özalp İlçe Müftülüğü, defin işlemlerinin İslami kural eşliğinde yıkanıp kefenlendiğini söyledi.