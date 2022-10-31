Özalp Belediyesinden seyyar oyun parkı hizmeti

Van’ın Özalp Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere seyyar oyun parkı kurarak çocukların zaman geçirmesini sağlıyor.

Özalp Belediyesi, seyyar oyun parklarını merkez ve kırsal mahalle çocukların ayağına götürmeye devam ediyor. Özalp Belediyesi tarafından her gün farklı bir mahallede kurulan seyyar oyun parkı sayesinde çocuklar güzel vakit geçiriyor.