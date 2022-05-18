Özalp Belediyesi 30 bin sebze fide dağıttı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi yerli üretimi artırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla 30 bin fide dağıttı.

Özalp Belediyesi üreticiye destek olmak amacıyla 30 bin sebze fidesi dağıttı. Eski devlet hastanesi alanında yapılan fide dağıtımında konuşan Park ve Bahçeler Müdürü Tolgahan Soylu, tarımsal üretimin öneminin her geçen gün çok daha fazla anlaşıldığını söyledi. Soylu, "Bugün belediyemizin seralarında yetiştirilen 30 bin domates, salatalık, patlıcan ve biber fidesinin dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız ilçede tarımsal alanda çeşitliği artırmaktır. Yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtıldı. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Nasır’ın destekleriyle bu çalışmayı gerçekleştirdik. İlçe halkımıza hayırlı olsun" dedi.