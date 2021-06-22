banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Van’da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN 22.06.2021, 18:18
Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Van’da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 16.00 sıralarında Özalp-Saray karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 NR 857 plakalı otomobille 31 NBB 58 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan A.D. ve F.G., Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493