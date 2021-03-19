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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Van’ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
VAN 19.03.2021, 17:18
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Van’ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Van-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 UM 5515 plakalı otomobille 06 EY 3933 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.