Otomobil takla attı: 3 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Van-Başkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AKL 78 plakalı Seat marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.