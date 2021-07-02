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Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 2 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN 02.07.2021, 18:22
Otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 2 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gevaş ilçesine bağlı Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada yaralanan Ahmet Bektaş ve Ahmet Kürkçü isimli şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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