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Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu’nu ziyaret etti.

VAN 20.06.2021, 15:27
Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu’nu ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Van’a gelen Orgeneral Arif Çetin, Paşa Kurşunluoğlu’nu da ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin tarafından Burukan Aşireti kanaat önderi Paşa Kurşunluoğlu’na plaket verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurşunluoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da eşlik etti.
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