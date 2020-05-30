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OLEYİS Van il temsilciliğine atama

HAK-İŞ KONFEDERASYONUNA BAĞLI OTEL LOKANTA EĞLENCE YERLERİ İŞÇİ SENDİKASI (OLEYİS) VAN İL TEMSİLCİLİĞİNE AHMET BAYRAM GETİRİLDİ

OLEYİS Van il temsilciliğine atama

HAK-İŞ KONFEDERASYONUNA BAĞLI OTEL LOKANTA EĞLENCE YERLERİ İŞÇİ SENDİKASI (OLEYİS) VAN İL TEMSİLCİLİĞİNE AHMET BAYRAM GETİRİLDİ

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:54
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OLEYİS Van il temsilciliğine atama

HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Otel Lokanta Eğlence Yerleri İşçi Sendikası (OLEYİS) Van İl Temsilciliğine Ahmet Bayram getirildi.

OLEYİS Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Van İl Temsilciliği görevine atanan Ahmet Bayram, sendikanın Van’da faaliyetlere başladıklarını açıkladı. Temel hedefinin sendika üyelerinin haklarını korumak ve daha iyi çalışma şartları elde etmek olduğunu ifade eden Ahmet Bayram, “Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimin kaçınılmaz olduğunu, bu gelişim esnasında işçinin güçlü kalması gerektiği gibi, Sendika üyelerinin maddi ve manevi imkânlarının da yükseltmenin gayreti içinde olacağız. Hak ararken kimsenin hakkına girmeyeceğimiz, üyelerimizin daha iyi şartlarda çalışması için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

İşçi ve emekçi hakkını ararken işverenlerin haklarını da göz ardı etmeyeceklerine dikkat çeken Bayram, “Biz, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin birbirini tetiklediğini düşünüyoruz. İşçilerimiz ve emekçilerimiz sendikamıza üye olmaktan çekinmesinler. Yasalarımızın üyelik konusunda kendilerine tanımış oldukları hakkı iş yerlerinde örgütlenerek hayata geçirsinler, kayıt dışı çalışmalara engel olsunlar. Bizim mücadelemiz, ülke olarak da çok ciddi mücadele ettiğimiz kayıt dışı çalışmaları engellemeye yönelik bir çalışmadır. Dolayısıyla tüm emekçilerimizi 73 yıllık tarihe sahip büyük ailemize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Diğer sendikalardan farklı olarak ezberleri bozacaklarını aktaran Bayram, “Birbirimizi ve ilkelerimizi sahiplenerek, işçi hareketinin güçlü, farklı ve özgün sesi olmak, üyelerimizi sendikamızın üyesi olarak değil, sendikamızın asıl sahipleri olarak görüyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin duyguları ile oynamadan, hakkı olanı almak için mücadele edeceğiz. Büyük bir onurla yürüteceğim Van il temsilciliği görevini şahsıma tevdi eden Genel Başkanımız Vedat Böke başta olmak üzere, genel merkez yönetim kuruluna ve her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen HAK-İŞ Konfederasyonu Van İl Başkanı Abdullah Efeoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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