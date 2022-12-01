Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Van’ın Erciş ilçesindeki öğretmenlerden oluşan müzik korosunun verdiği konser büyük ilgi gördü.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün kaymakamlık konferans salonunda ortaklaşa düzenlediği konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Rahatsızlığından dolayı katılamadığı konsere bir mesaj gönderen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, “Ani gelişen bir rahatsızlığımdan dolayı programınıza katılamayacağımın üzüntüsünü bildirir, şahsınızda projede emeği geçenleri tebrik eder, tüm davetlilere selam ve saygılarımı sunarım” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan ise bu ve buna benzer etkinlikleri her zaman desteleyeceklerini belirterek, “Bu etkinlikte bizi yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konseri izlemek için erken saatlerde gelip salonu dolduran dinleyiciler, öğretmenlerin seslendirdiği şarkılarla keyifli dakikalar yaşadılar.

Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş’ın da katıldığı konser, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.