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Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN YYÜ) TARAFINDAN DÜZENLENEN VE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÖĞRENCİLERİN KATILAMADIĞI 2019-2020 GENEL MEZUNİYET TÖRENİNDE SENATO ÜYELERİ KEP FIRLATTI.

VAN 21.07.2020, 14:16
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Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından düzenlenen ve korona virüs salgını nedeniyle öğrencilerin katılamadığı 2019-2020 genel mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılan törene korona virüs tedbirleri nedeni ile sadece Van YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katılırken, öğrenciler ve veliler ise video konferans yöntemi ile katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet törenine video konferans yöntemi ile katılan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, öğrencilerin zorlu bir eğitim dönemini bitirip mezun oldukları için tebrik ederek, "Bu yıl ikinci dönemden itibaren ülkemizde ve dünyadaki korona virüs salgınından dolayı hayatımızda birçok şey değişti. Gençlerimizi sanal alemde de olsa bir mezuniyet töreni ile bir araya getirdikleri için Rektör Bey’e ve yönetimine gençler adına teşekkür ediyorum. Van YYÜ, öğrencileri ile bütünleşmiş bir üniversitemizdir. Gençlerimiz hayatını ötelemesin, hayattaki en önemli şey ömür haznenizdir ve hiçbir şeyi geri getirme şansınız yok. Hayata atılmayı da hayatınızı yaşamayı da sorumluluklarınızı yerine getirmeyi de hayallerinizi gerçekleştirmeyi de ötelemeyin. Bugününüzün, dostlarınızın ve ailenizin kıymetini bilin. Kendinize yön çizmeye çalışın, yaşamınızla sizden sonraki gençlere örnek olmaya çalışın. Bütün hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum. Hem iş hem de normal hayata atılmada, aileniz ve toplumla iletişimizde Allah yardımcınız olsun. Yeni yılda tercih yapacak öğrencileri ilimize bekleriz. İlimiz yaşanılır bir kenttir" dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitenin 38’inci yılında çok farklı bir mezuniyet töreni heyecanı yaşadığını söyledi. Bir yandan olağanüstü koşulları yönetmeye çalışırken bir yandan da hayatı geciktirmeden sorumlulukları yerine getirmeye çabaladıklarını dile getiren Rektör Şevli, "Van YYÜ olarak çok kapsamlı bir online mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Bu mezuniyet töreni ile siz kıymetli mezunlarımız da tarihte bir ilke imza atmış oluyorsunuz. Yaşanan küresel salgın süresinde işbirliğinin, çözüm odaklı olmanın ve dünyaya sahip çıkmanın ne anlama geldiğini bir kez daha görüyoruz. Siz gençlerimizle birlikte teknolojiyi kullanarak bu yeni dünyayı oluşturma ve yaşatma gücümüzü birlikte geliştireceğimize inanıyorum. Bugün korona virüs salgını süresince sizlerde canla başla çalışarak bu mezuniyetin haklı gururunu yaşıyorsunuz. Van YYÜ’nün çok değerli akademik personeli, zor koşullarda bugünün gerçekleşmesi sizlerin özverili çalışmaları ve emekleri sayesinde olmuştur. Online ders süresinde YUZEM üzerinden başarı ile derslerini ve online sınavlarını tamamlamak için canla başla çalışan siz kıymetli eğitimcilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Öğrenci velilerine de seslenen Rektör Şevli, "Sizler bugün evlatlarınızın bu gurur verici anlarını paylaşırken, bizler de Van YYÜ olarak 2020 mezunlarımızı aydınlık bir geleceğe uğurlarken, hayatlarının geri kalanında da üniversite olarak onların yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Gençlerimizin, evlatlarınızın bugüne gelmesi sizlerin büyük fedakarlıklarınız sayesindedir. Bugün bunun mükafatını aldınız, sizleri tebrik ederim" diye konuştu.

Rektör Şevli, bilgiye ve teknolojiye erişimin bu kadar geliştiği bir yüzyılda mezun olan öğrencilerin sahip oldukları donanımla, bilimin ışığında ilerleyeceklerine ve geleceği daha iyi yöneteceklerine inancının da tam olduğunu belirtti. Her bir öğrencinin kendi alanında farklı yollarda hayatlarını icra edeceklerini söyleyen Şevli, "Bunu yaparken de Van YYÜ’nün onur kaynağı ve elçisi olacaksınız. Mezun olarak bugün üniversitenizden temelli olarak ayrılmış olmuyorsunuz. İş yaşamınızda da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Siz mezunlarımızı göstermiş olduğunuz gayret ve başarıdan dolayı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrenciler adına Kader Karakurt’un, veliler adına İlyas Karakurt’un ve öğrenci konseyi adına Saliha Değer’in birer konuşma yaptığı mezuniyet töreninde fakülte ve yüksekokul birincilerinin duygularını paylaştığı videolar da gösterildi.

Yaş kütüğüne plaka çakılmasının ardından Van YYÜ Senato Üyeleri öğrenciler adına kep fırlattı. Tören, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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