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Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.
VAN 25.03.2022, 17:51
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ile Vanspor Futbol Kulübü’nü ziyaret etti. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler, futbolcular ve antrenörlerle vakit geçirdi.