Öğrenciler Vanspor futbolcularıyla bir araya geldi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla öğrenciler Vanspor Futbol Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri; Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ile Vanspor Futbol Kulübü’nü ziyaret etti. Tesislerde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler, futbolcular ve antrenörlerle vakit geçirdi.