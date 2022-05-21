Öğrenciler Van Büyükşehir Belediyesinin çevreci tesislerini gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi, “Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönüşüm Festivali” bünyesinde 90 öğrenciye kentte gerçekleştirdiği ekolojik projelerini gezdirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre konusunda bilinçli nesillerin yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğrencilere yönelik çevre konulu farkındalık gezisi gerçekleştirdi.

“Mesleki Beceriler ve Yeşil Dönüşüm Festivali” bünyesinde Yıldırım Beyazıt Mesleki Lisesi ve Van Gölü Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerden oluşan 90 kişilik grup, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Entegre Katı Atık Tesisi, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Güneş Enerji Santralini gezdi.

Son teknolojik alt yapı ve bilişim ağı ile donatılmış bu tesisleri büyük bir ilgiyle inceleyen öğrencilere ekolojik projelerin önemi anlatıldı.