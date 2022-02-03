Öğrenci yarıyıl şenliklerinde gönüllerince eğlendi

3 Şubat tarihleri arasında düzenlediği ve tüm Van halkının yoğun ilgi gösterdiği yarıyıl şenliklerinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri çerçevesindeki yarıyıl şenlikleri çocuklar başta olmak üzere il genelindeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Toplamda 10 bin kişinin ağırlandığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Düzenlenen program kapsamında Van Devlet Tiyatrosunda, Berivan Kültür ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Kültür Merkezinde; Kayıp Masallar, Peter Pan, Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz, Sevimli Benciller adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra sinema gösterimleri, çocuk bandosu ile sihirbaz gösterileri düzenlendi.

Sihirbaz gösterisi büyük ilgi gördü

Şenlik süresi boyunca 10 bin kişiyi ağırlayan gösterimlerde en büyük ilgiyi sihirbaz gösterileri topladı. Çocukların sihirbaz gösterilerini meraklı gözlerle ve eğlenerek izlemeleri renkli görüntülere sahne oldu.

“Öğrenciler bu şenliği ziyadesiyle hak etti”

Büyükşehir Kültür Merkezinde 3 şubat 2022 Perşembe günü final gösteriminin yapıldığı şenlikte, çocuk bandosu ile sihirbaz gösterisi sahnelendi. Final gösterisi ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Öğrencilerin dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmeleri için çalıştık. Pandemi nedeniyle güzel Van’ımız uzun zaman kültür sanat faaliyetlerinden mahrum kaldı. Yarıyıl tatili hediyesi olarak şenlikleri düzenledik. Tamamen ücretsiz olan bu şenlikleri öğrencilerimiz ziyadesiyle hak ettiler. Bu şenliklere yoğun bir ilgi oldu. Yoğun ilgi sonrası seans sayılarımızı arttırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yarıyıl şenliklerine çocuklarını getiren veliler ise belediyenin bu tarz etkinlikleri düzenledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, devamının olmasını talep ederek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.