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‘O Ses Özalp Yarışması’na büyük ilgi
VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde ikincisi düzenlenen ‘O Ses Özalp Yarışması’ büyük ilgi gördü.
VAN 08.12.2022, 15:43 08.12.2022, 15:48
Özalp kaymakamlığı ve Özalp Belediyesi destekleri ile Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan ‘O Ses Özalp Yarışması’ yoğun ilgi gördü. Bir hafta önce başlayan ve bugün elemeleri yapılan yarışmaya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır da katıldı.
İzleyicilerin arasında seçmeleri izleyen Kaymakam Nasır, yarışmacıları performanslarından dolayı kutladı.