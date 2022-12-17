Nüfus müdürlüklerinden hafta sonu mesaisi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularındaki yoğunlukla ilgili açıklama sonrası cumartesi günleri hizmet vermeye başladı. Vatandaşların taleplerinin karşılanması adına hafta içi ek mesai yapıldığı bilenen nüfus müdürlükleri hafta sonu da ek mesai hizmeti vermeye başladı.

Van’ın Muradiye ilçesinde pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olmasını memnuniyetle karşıladı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport randevularındaki yoğunluğa ilişkin açıklamada, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 48 bin seviyesine ulaştığı belirtilerek, "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir" denildikten sonra, nüfus müdürlükleri hafta sonu da ek mesai hizmeti vermeye başladı.

Hafta içi çalıştığını belirten Mehmet Demir adlı vatandaş, "Hafta içi işlerimiz nedeni ile nüfus müdürlüğüne gelemiyoruz. Haberlerde hafta sonu açık olduğunu öğrendim. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde https://randevu.nvi.gov.tr uygulamasından faydalanarak randevu aldım. Fedakar bir şekilde güler yüzle bizlere hizmet veren nüfus çalışanlarına saygı ile şükranlarımı sunarım“ dedi.