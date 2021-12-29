Narkotik polisi Özalp’ta kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik ‘Narkorehber’ faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı

Van’ın Özalp ilçesinde narkotik polisleri tarafından ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik ‘Narkorehber’ faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kasamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Özalp ilçesinde bulunan kamu kuruluşları çalışanlarına yönelik düzenlenen ‘Narkorehber’ faaliyetinde; ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında 72 bilgilendirme yapılmış, uyuma uygulaması ve çözüm merkezleri hakkında bilgi verildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecek" denildi.