‘Müzik Van’ projesi meyvelerini vermeye başladı

VAN (İHA) – Van Valisi Ozan Balcı’nın öncülüğünde hayata geçirilen ‘Müzik Van’ projesi bünyesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yürütülen kültürel ve sanatsal çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Vali Balcı’nın talimatları ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Zeynel Abidin Akkuş’un girişimleriyle hayata geçirilen kültürel ve sanatsal etkinlikler meyvesini vermeye başladı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin bahçesinde düzenlenen kültür ve sanat şöleninde, proje bünyesinde değişik enstrümanlar çalan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde bir gösteri yaptı. Kitap tahlil etkinliği ve resim sergisinin de düzenlendiği etkinliğin sonunda, öğrenciler seslendirilen şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

“Eğitime, bilime, kültüre, sanata dost bir valimiz var”

Açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş, bu tür projelerin çocukların hayallerine, yaşamlarına ve akademik başarılarına değer katan çalışmalar olduğunu ifade ederek, “Eğitime, bilime, kültüre, sanata dost bir valimiz var. Valimizin öncülüğünde öğrencilerimizin akademik anlamda çalışmalarını önemsediğimiz kadar onların sanatsal, sportif, kültürel anlamda da gelişimleri hepimizin birinci önceliğidir. Akademik desteğin yanında kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da bizleri destekleyen ve öğrencilerimizin başarısı için her zaman desteğini hissettiğimiz Valimiz Ozan Balcı Beye, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Van kültür ve sanatla birleşiyor”

Müdür Akkuş, öğrencilerle anlamlı bir çalışma düzenlediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz erbane başta olmak üzere değişik enstrümanlar çalarken, 60 kişilik koro ekibimiz de bir konser verdi. Folklor ekibimizin gösterisinin ardından davetlilerle resim öğrencilerimizin hazırladıkları sergimizi gezdik. Öğrencilerimizi bugünkü etkinlikle deşarj edip, ara tatili iyi geçirmelerini ve bize mutlu dönmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliklerde yer alan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz güzel işler çıkardı. Van kültür ve sanatla birleşiyor, bununla birlikte güzel şeyler ortaya çıkıyor” dedi.

“Valimiz çok anlamlı bir adım attı”

Okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Melek Yıldız ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Müzik Van projesi bünyesinde güzel bir etkinlik düzenlendi. Tabi bu proje Van Valiliğimizin öncülüğünde yürütülüyor. Van Valimiz bu konuda çok anlamlı bir adım attı. Biz de bu adımı destekleyici etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları resimlerle ve farklı çalışmalarla katılıyor. Okulumuzda keman, bağlama, gitar, erbane, koro kurslarımız var. Bunun yanında birçok spor dalında çalışmalar yapılıyor. Her yıl il ve ilçe bazında ve yaz aylarında Türkiye genelindeki yarışmalara katılıyoruz ve başarılar elde ediyoruz. Biz bu başarıyı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Hayata geçirilen ‘Müzik Van’ projesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler de, “Ara tatile girmemizle birlikte okulda öğretmenlerimiz tarafından anlamlı bir çalışma yapıldı. Bu etkinliklerde bazı arkadaşlarımız hünerlerini sergilerken bazıları da gönüllerince eğlendi. Bu etkinlik nedeniyle okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Müzik Van projesi bünyesinde yapılan etkinliğe İpekyolu Milli Eğitim Şube müdürleri Aydın Acarsoy ve Muhsin Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.